تمساح أرعب قرية مصرية ثم تحول إلى “بطل كوميدي”!

لم تكن “الزوامل” سوى قرية مصرية هادئة، حتى خرج الخبر الذي قلب المشهد: تمساح داخل مصرف القرية. لحظة واحدة كانت كافية لتحويل السكون إلى هلع، أُغلقت الأبواب، مُنع الأطفال من الخروج، وتحول مجرى المياه إلى شبح يهدد الجميع.

#تمساح_الزوامل.. "التمساح" الذي أر.عب قرية مصرية، ومع مرور الوقت انقلب المشهد تماما وتحول التمساح إلى "بطل كوميدي" بامتياز!



الكثافة المفرطة في التغطية الإعلامية وانشغال المنصّات بالحادثة حوّلا الخوف إلى "موجة سخرية عارمة".. ليصبح "تمساح الزوامل" مادة خصبة للضحك أكثر منه تهديداً… pic.twitter.com/i8JUuSkPQf — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 11, 2025

الروايات انتشرت أسرع من الحقيقة؛ هذا يؤكد أنه رأى ظلاً ضخمًا تحت الماء، وآخر يقسم أن التمساح كان يسبح بوضوح، فيما هرعت الفرق البيطرية والحماية المدنية لتمشيط المصرف، وسط حديث متصاعد عن احتمال وجود أكثر من زاحف واحد.

ومع اتساع الضجيج، ظهرت فرضية أن التمساح كان مُربّى داخل منزل قبل أن يُلقى في المصرف بعدما كبر حجمه، لكن الإفراط في التغطية الإعلامية حوّل الخوف تدريجيًا إلى سخرية، ليصبح “تمساح الزوامل” مادة للترند والنكات أكثر منه خطرًا حقيقيًا.

النهاية جاءت صباح اليوم، حين أعلنت الجهات المختصة القبض على التمساح بعد عملية تتبع دقيقة، ليتبيّن أنه صغير لا يتجاوز طوله 85 سنتيمترًا. جرى التحفظ عليه وتسليمه لجهاز شؤون البيئة، بينما تنفّس أهالي الزوامل الصعداء… بعد أيام عاشوا فيها بين رعب حقيقي وضحك ساخر.

