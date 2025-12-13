الفاشر تتحول إلى ساحة رعب بعد سيطرة مليشيات الدعم السريع وحملة اختطافات جماعية.

في قلب دارفور، حيث كانت الفاشر رمزًا للتاريخ والهوية، تُكتب اليوم واحدة من أبشع صفحات الإنسانية المعاصرة، بعد أن تحوّلت المدينة إلى مسرح رعب مفتوح إثر سيطرة مليشيات الدعم السريع، وانهيار كامل لكل ما يمتّ للحياة المدنية بصلة.

أنقذوا #السودان قبل فوات الأوان.. القصص لا تتوقف عند "الفدية".. الناجون يتحدثون عن نقل المختـ.طفين "كالماشية"، وأُُسرٌ تُجبر على دفع مبالغ ضخمة، أو ترك أحبائها للمـ.وت !!



"#الفاشر جحـ.ـيم مفتوح".. تحقيق صا.دم لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، موثق بالأدلة الميدانية والشهادات… pic.twitter.com/fqHvTuuKLx — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 13, 2025

تحقيق لصحيفة واشنطن بوست كشف عن حملة اختطاف جماعي ممنهجة طالت آلاف المدنيين، جرى احتجازهم في مواقع مكتظة وتحت ظروف قاسية، وإجبارهم على التواصل مع ذويهم لطلب فديات خيالية مقابل الإفراج عنهم، بينما يُقتل من يعجز عن الدفع فورًا، في مشاهد توثق تعذيبًا وتجويعًا متعمدًا.

شهادات الناجين تصف نقل المختطفين “مثل الماشية”، بأعين معصوبة وأيدٍ مقيدة، وسط عنف مفرط واستعراض قسري أمام الكاميرات، فيما أُجبرت عائلات على دفع ما تملك أو ترك أبنائها للموت. التقارير الميدانية تتحدث عن إعدامات جماعية، ودهس مدنيين بالمدرعات، واستهداف عرقي يعيد إلى الأذهان مجازر دارفور السابقة لكن بوتيرة أكثر وحشية.

منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة تؤكد استمرار ورود تقارير عن القتل الجماعي والانتهاكات الجنسية لإرهاب السكان وإخضاعهم، في وقت تجاوز فيه عدد النازحين 82 ألف شخص في موجات متلاحقة، وسط انعدام شبه كامل للمياه والغذاء والرعاية الصحية، لتغرق الفاشر في مأساة إنسانية بلا أفق ولا حماية.

