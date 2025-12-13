أحمد السقا يتسبب في جدل واسع برسالة دعم لمحمد صلاح لنادي ليفربول تنتقل إلى انتقادات حادة

أثار الفنان أحمد السقا جدلًا واسعًا بعد نشر رسالة موجّهة إلى نادي ليفربول دعمًا لمحمد صلاح على خلفية أزمته الأخيرة مع النادي، عبّر فيها عن فخره بالنجم المصري ودعا الإدارة الإنجليزية إلى “مراجعة موقفها”، في خطوة أرادها مساندة فتحولت سريعًا إلى عاصفة انتقادات.

رسالة #احمد_السقا بدل أن تُحرج #ليفربول أحرجت صاحبها.. وبدل أن تُنصف #صلاح سحبت الضوء منه وتركته في الخلفية!



أرادها دعمًا لـ #محمد_صلاح فانقلبت عليه خلال ساعات إلى عبءٍ ثقيل وضجيجٍ بلا جدوى.. ليتحول الفيديو من موقف إلى مادة للسخرية.. ومن دفاعٍ مُفترض إلى مثال صارخ على كيف يمكن… pic.twitter.com/HTMgeEIdQs — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 13, 2025

المنصات التقطت المفارقة بلا تردّد، وتحولت رسالة السقا خلال ساعات إلى مادة للسخرية والجدل، وسط انتقادات حادة لنبرة الخطاب الموجّه إلى نادٍ بحجم ليفربول، واعتبر كثيرون أن الرسالة عاطفية ومكانها خارج حسابات كرة القدم التي تُدار بالعقود والأرقام لا بالمواقف الانفعالية.

اللافت أن الجدل اتسع ليأخذ بعدًا سياسيًا وأخلاقيًا، حيث رأى بعض المتابعين أن صلاح خُذِل من ناديه، تمامًا كما خذل هو غزة بصمته، ما زاد من حدة النقاش وأخرج الرسالة من سياق الدعم الرياضي إلى ساحة أوسع وأكثر تعقيدًا.

تحت وطأة الانتقادات، حذف أحمد السقا الفيديو بعد ساعات من نشره، لكن الضرر كان قد وقع. رسالة لم تُحرج ليفربول، بل أحرجت صاحبها، ولم تُنصف محمد صلاح، بل سحبت الضوء عنه. هكذا تحوّل “الدعم” إلى عبء، والموقف إلى مثال صارخ على كيف يمكن لكلمة في غير موضعها أن تُسقط صاحبها بدل أن تُنقذ غيره.

اقرأ أيضًا

ذات صلة